Нелегальное казино нашли в 179-м квартале Ангарска

В 179-м квартале города Ангарска Иркутской области нашли нелегальное казино. Его работа была приостановлена, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По версии следствия, в период с июня по октябрь 2024 года двое местных жителей организовали игорное заведение в арендованном помещении бильярдной. Здесь обнаружены игровые стол, фишки, карты.

Роли участников нелегального бизнеса были поделены: мужчина руководил заведением, обеспечивал закупку игрового оборудования, алкоголя и другой продукции. Женщина привлекала игроков, принимала от них ставки, управляла процессом проведения игр. Вырученные средства соучастники делили между собой.

В настоящее время предполагаемым преступникам выдвинуты обвинения в незаконном проведении азартных игр, возбужденное ранее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.