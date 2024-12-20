Оплатить улыбкой теперь можно в сети иркутских супермаркетов «Берег»

Теперь оплачивать покупки не только картой, смартфоном или наличными, но и улыбкой могут посетители супермаркетов «Берег» в Иркутске. Всего на территории Иркутска и Иркутской области в настоящее время к сервису подключено более 17 тысяч супермаркетов, магазинов и точек общепита.

Оплата улыбкой позволяет не только быстро и удобно совершать покупки, но и обеспечивает высокую надежность операции, так как безошибочно идентифицирует личность человека. В качестве второго фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

«Оплачивать покупки с помощью сервиса Сбера "Плати улыбкой" легко и надежно. Мошенники, пытающиеся использовать чужую фотографию, не смогут совершить платеж, даже если фотография находится на любом носителе. Терминал также не снимет средства с карты случайного покупателя, оказавшегося рядом. Интеллектуальная система сканирует уникальные черты лица и завершает транзакцию только после подтверждения, что в камеру смотрит владелец учетной записи. Более того, в декабре Сбер возвращает 5% от стоимости покупок, оплаченных через "Плати улыбкой", бонусами Спасибо. Чтобы получить кэшбэк, выберите категорию "Оплата улыбкой" в приложении Сбербанк Онлайн», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Мы понимаем, насколько важно время, поэтому стремимся обеспечить в наших магазинах высокую скорость оплаты покупок и максимальный комфорт. Именно поэтому наша сеть оборудована платежные терминалы Сбера, способные узнать покупателя “в лицо”. Эти устройства уже привлекают внимание покупателей, хотя некоторые еще не решились их опробовать. Но мы уверены, что со временем этот удобный способ оплаты станет привычным для каждого. Сейчас обновленные терминалы установлены в трех магазинах нашей сети», – Евгений Линевич, руководитель отдела маркетинга сети супермаркетов «Берег».

Для оплаты покупок улыбкой, нужно подключить сервис распознавания по лицу в приложении СберБанк Онлайн. Затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. Второй вариант – подключение с помощью виртуального ассистента. Для этого в приложении Сбера необходимо сказать голосовому помощнику: «Оплата улыбкой» и действовать по инструкции. Также настроить сервис можно в любом отделении Сбера.