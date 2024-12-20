Предприниматели Байкальского банка выбирают аккредитивы

Сбер зафиксировал увеличение интереса к аккредитивной форме расчетов среди предпринимателей Байкальского региона: в 2024 году было открыто 4000 аккредитивов, что на 20% превышает показатели 2023 года.

Аккредитив — специальный счет, на котором деньги резервируются под конкретную сделку. Это расчетный инструмент, работающий по унифицированным правилам, который может быть встроен в сделку на любом этапе и не требует дополнительных визитов в банк.

С помощью этой формы безналичного расчета можно купить жилую и коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование, а также выплачивать дивиденды, оплачивать мировые соглашения и услуги, в том числе по договору подряда и другие сделки.

«Чаще всего наши клиенты используют аккредитивы в сделках с недвижимостью – это более 30% от общего количества оформленных аккредитивов. Еще 20% – это сделки по приобретению автомобилей и оборудования. Оформить аккредитив можно как в офисе банка, так и подать заявку онлайн, воспользовавшись интернет-банком СберБизнес», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

До 31 декабря Сбер проводит акцию для клиентов, которые используют внутрироссийские аккредитивы, приобретенные за счет собственных средств. В рамках акции комиссия за открытие и пополнение аккредитива всего 1 рубль.