Мошенники убедили иркутянина продать Toyota Land Cruiser Prado и отдать им деньги

64-летний житель Иркутска стал жертвой аферистов. Они убедили мужчину продать премиальный внедорожник и перечислить им деньги, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По словам потерпевшего, мошенники написали ему в мессенджере под видом бывшего работодателя. Они сообщили, что уже на протяжении нескольких лет на потерпевшего оформлен фиктивный трудовой договор. Чуть позже с ним связался «сотрудник службы финансового мониторинга», который рассказал о неизвестных, оформивших на имя иркутянина доверенность о распоряжении имуществом и банковскими счетами.

«В ходе переписки с аферистами жертву убедили в необходимости продать собственный автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado». Следуя указаниям злоумышленников, ирутянин перевел вырученные от сделки средства, а также собственные накопления на «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей», – пояснили в МВД.

По факту случившегося организована проверка.