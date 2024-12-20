23% работников Приангарья рассчитывают на премию по итогам года

Тем не менее, половина сибиряков годовой бонус не получат. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

23% опрошенных соискателей из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, ждут в этом году годовую премию от своих работодателей, причем 16% заявили, что она будет выплачена в полном объеме (в целом по стране такой ответ дали 14% респондентов), а еще 7% отметили, что премию выплатят частично (в целом по РФ – 10%).

Однако почти половина сибиряков итоговую премию по итогам года не получат (45%), причем 5% из них сообщили, что обычно всегда получали такие премии, но в этот раз их не будет, а 40% – что в их компании вообще нет подобной практики. Оставшиеся 32% затруднились ответить.

Чаще всего о полной либо частичной выплате годовых бонусов рассказывали работники из сферы науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего на премии по итогам года рассчитывают представители сферы закупок – всего 11%.

Выплата годовых премий зависит не только от профессии, но и от региона. Так, доплату по итогам работы в 2024 году получат 32% работников из Северо-Западного ФО (и это самый высокий показатель в стране), далее 29% – из Приволжского ФО, 26% – из Уральского ФО, 25% – из Дальневосточного ФО, а самый маленький процент в Сибирском ФО – 23%.