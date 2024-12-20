Стоимость посещения Прибайкальского нацпарка вырастет с 1 января

В Приангарье с 1 января 2025 года будет увеличена стоимость посещения Прибайкальского национального парка, который охватывает территории Слюдянского, Иркутского и Ольхонского районов. Об этом информировала пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Для россиян плата изменится с 200 до 250 рублей, для иностранцев – с 400 до 500. Прежде стоимость менялась в январе 2024 года.

При этом есть 20 льготных категорий граждан, которые освобождаются от платы: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, пенсионеры, многодетные родители несовершеннолетних, малоимущие, сироты, школьники и дошкольники, а также многие другие.