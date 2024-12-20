РУСАЛ готовит к открытию новогодний городок в Шелехове

На площади у ДК «Металлург» уже установили 15-ти метровую ель.

Ее и светодиодные фигуры компания РУСАЛ подарила жителям и гостям города в прошлом году. А в этом году Иркутский алюминиевый завод приобрел еще и главные символы – Деда Мороза и Снегурочку, также яркие фото можно будет сделать у новой арки. Пространство станет отличным местом для семейных прогулок и новогоднего веселья.

Практически готов ледовый городок – еще один подарок Шелехову от РУСАЛа. Специалисты уже завершили работы с ледовыми скульптурами в виде сказочных персонажей. Уверены, новогодняя локация понравится и детям, и взрослым.

Делать жизнь более комфортной в городах ответственности РУСАЛа – это давняя традиция, заложенная более 20 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска.

– В нашем городе происходит очень много добрых дел при поддержке РУСАЛа. Здорово, что в преддверии Нового 2025 года для всех шелеховчан ИркАЗ подготовил сюрприз – световые фигуры и ледовый городок на площади Дворца культуры «Металлург». Здесь пройдут все новогодние празднества для шелеховчан, – Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

Готовят к Новому году и площадь заводоуправдения Иркутского алюминиевого завода. Здесь радует металлургов нарядная елка с небольшим ледовым городком.

23 декабря в 17:30 на площади ДК «Металлург» пройдет открытие городской елки, а 7 января компания РУСАЛ организует для шелеховчан праздник «Вместе легко!». Легкость – одно из главных свойств алюминия. Именно лёгкость делает этот металл незаменимым в нашей жизни. С алюминием РУСАЛа всё становится проще.