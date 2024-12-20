Банк Уралсиб открыл второй центр дистанционного обслуживания бизнеса

Банк Уралсиб открыл вторую площадку центра дистанционного обслуживания бизнеса, которая начала работу в Казани. Это очередной этап в развитии дистанционных услуг банка для сегмента малого и среднего бизнеса во всех регионах присутствия в режиме 24/7.

Первая площадка центра была открыта в Уфе в 2022 году и сегодня успешно функционирует, демонстрируя высокую эффективность и востребованность. Открытие второго центра призвано не только удовлетворить постоянно растущий спрос клиентов на дистанционное обслуживание, но и существенно улучшить качество предоставляемых услуг, повысив их доступность и оперативность.

«Открытие в Казани второй площадки контакт-центра для предпринимателей – один из важных шагов в построении полностью дистанционной модели обслуживания для малого бизнеса в Банке Уралсиб», – отметила начальник Управления дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц Банка Уралсиб Наталья Махмутова. – Мы понимаем, насколько для бизнеса ценно время и оперативность решения вопросов. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем наши цифровые сервисы и расширяем возможности дистанционного обслуживания».

Функционал новой площадки центра включает в себя круглосуточное сопровождение и поддержку клиентов в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов, управление продуктами и платежами текущих клиентов в режиме онлайн, привлечение новых клиентов и обработку заявок, поступающих по телефонной линии, из цифровых (мобильного приложения и веб-сайт банка) и партнерских каналов.

Также центр осуществляет поддержку программы «Дистанционные бизнес-ассистенты», позволяющей каждому клиенту получить персональное обслуживание и сопровождение на всех этапах работы с банком. Ассистенты выступают полноценными финансовыми консультантами, адаптируя свои услуги под индивидуальные потребности каждого предпринимателя. Они не просто отвечают на вопросы, но и помогают клиентам разрабатывать оптимальные финансовые стратегии, подбирают наиболее подходящие банковские продукты, а также оказывают информационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, включающую в себя анализ финансового состояния клиента, помощь в составлении бизнес-планов и рекомендации по оптимизации затрат.

Сокращение времени ожидания на входящей линии – ещё одно значимое преимущество ввода в эксплуатацию нового центра. Внедрение передовых технологий обработки звонков, включая интеллектуальную маршрутизацию и систему автоматического распределения нагрузки, позволит значительно оптимизировать работу центра и минимизировать время ожидания клиентов. Новый центр в Казани обеспечит более равномерное покрытие часовых поясов, что гарантирует оперативную поддержку клиентов по всей территории присутствия банка. Это особенно важно для бизнеса, работающего в разных регионах России и за ее пределами.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.