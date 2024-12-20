Стенд Иркутского завода полимеров посетили 70 тыс. человек на международной выставке в Стамбуле

Международная выставка пластмассовой промышленности PlastEurasia 2024 проходила в 33-й раз. Мероприятие собрало более 1 500 экспонентов и свыше 70 000 посетителей со всего мира.

Иркутский завод полимеров презентовал собственный стенд, где рассказал о продукции, готовящейся к выходу на рынок. Посетители ознакомились с передовыми технологиями производства полиэтилена, а также обсудили перспективы сотрудничества.

Кроме того, в рамках выставки состоялись переговоры с потенциальными покупателями продукции завода, поставщиками, информационно-аналитическими агентствами. Встречи подтвердили востребованность продукции на внешних рынках и открыли новые возможности по развитию продуктовой линейки и продаж компании.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и т.п.