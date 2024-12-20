Названы цены на электричество для жителей Иркутской области на 2025 год

Служба по тарифам Иркутской области установила цены на электроэнергию для населения на 2025 год. Они будут действовать в период с 1 января по 31 декабря, сообщает SIA.RU со ссылкой на соответствующий приказ.

Плата будет зависеть от диапазонов потребления, которых выделено по три для нескольких категорий жителей. Для граждан, не использующих электроотопление, первый составляет до 3900 кВт/ч, второй – от 3901 до 6000 кВт/ч, третий – свыше 6000 кВт/ч. Для жителей домов с электроотоплением предусмотрены другие диапазоны: первый – до 7020 кВт/ч, второй – от 7 021 до 10 800 кВт/ч, третий – свыше 10 800 кВт/ч.

Тарифы для жителей городских населенных пунктов, у которых нет электроотопления, в первом полугодии составят:

1 диапазон – 1,58 руб. за кВт/ч

2 диапазон – 2,54 руб. за кВт/ч

3 диапазон – 4,9 руб. за кВт/ч

Во втором полугодии:

1 диапазон – 1,78 руб. за кВт/ч

2 диапазон – 3,31 руб. за кВт/ч

3 диапазон – 6,5 руб. за кВт/ч

Отдельные тарифы установлены для горожан, у которых есть электроотопление, а также жителей сельских территорий. В первом полугодии они заплатят:

1 диапазон – 1,106 руб. за кВт/ч

2 диапазон – 1,778 руб. за кВт/ч

3 диапазон – 3,43 руб. за кВт/ч

Во втором полугодии:

1 диапазон – 1,246 руб. за кВт/ч

2 диапазон – 2,317 руб. за кВт/ч

3 диапазон – 4,55 руб. за кВт/ч

Напомним, власти региона планируют расширять существующие диапазоны. Для этого ведутся подсчеты жилья с электроотоплением и их фактического потребления.