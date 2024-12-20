Мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской областной детской клинической больницы провели художники

Байкальский банк при участии Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева и арт-галереи «Мир» провели мастер-классы по рисованию в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» (ИОДКБ).

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Под руководством специалистов Иркутского областного художественного музея и галереи «Мир» более 40 детей, которые проходят лечение в Иркутской областной детской клинической больнице, в декабре создавали рисунки на новогоднюю тему. Готовые работы юных художников были оформлены в рамы, а на них размещена информация о первом в России эндаумент-фонде «Наука 38», учрежденном при больнице. Этот фонд был создан для привлечения средств на научные исследования.

Главная цель этого арт-мероприятия — создать для детей позитивную атмосферу, отвлечь их от медицинских процедур и поддержать их психологический комфорт.

«Эти занятия помогают детям выразить свои чувства через творчество, развивают воображение и художественные навыки. Кроме того, дети с радостью согласились отдать свои рисунки на благое дело. Мы решили преподносить их в качестве новогоднего подарка нашим клиентам и партнерам, которые могут сделать пожертвования в эндаумент-фонд «Наука 38», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

«Такие активности отвлекают ребятишек от сложностей, с которыми они сталкиваются на пути лечения и обретения здоровья. Это всегда важно, потому что никакая хирургическая операция полностью не излечит. Когда ребенок долго находится в больнице, ему необходим полный набор методов, которые бы показали, что он небезразличен персоналу и обществу. Благодаря нашим друзьям — ПАО «Сбербанк» — досуговые и образовательные мероприятия часто проходят на территории больницы. Дети от них получают истинное удовольствие. И мы вместе с ними, наблюдая за их радостью», — Юрий Козлов, член-корреспондент РАН, главный врач ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», главный детский хирург СФО.

«Такие инициативы не только дарят радость и вдохновение детям, но и способствуют дальнейшему развитию искусства и творчества, а также привлекают внимание к важности поддержки тех, кто в ней нуждается. Мероприятие стало настоящим праздником для детей предоставив им возможность проявить свою творческую сторону», — Юлия Мухаметова, руководитель арт-галереи «Мир».

Между Байкальским банком и Иркутской областной детской клинической больницей подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG и волонтерства, в рамках которого сотрудники Сбера периодически пополняют библиотеку больницы, проводят экологические эстафеты, организовывают показы спектаклей, собирают «Коробки храбрости» для маленьких пациентов, высаживали деревья и цветы на территории больничного комплекса.