57% иркутян ждут повышения зарплаты в 2025 году

Чаще всего это водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

57% иркутян рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году. Чем моложе иркутяне, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 55%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 51%. Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (61%).

Среди распространенных профессиональных групп чаще других ожидают пересмотр оклада водители грузовых автомобилей (67%) и HR-менеджеры (62%).

Между тем, в транспортно-логистической отрасли средние зарплатные предложения уже выросли на 12% за год, в HR – на 11,7%. Рассчитывают на повышение заработка по 61% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. Ждут роста зарплат в новом году программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 59%). В IT темп прироста зарплатных предложений работодателей составил 11,9% за год, в коммерческой медицине – на 9,7%, в сфере маркетинга – на 10,5%.

Считают, что могут рассчитывать на рост зарплаты менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 58%).

Меньше всего надежд на повышение – у офис-менеджеров (23%), пиарщиков (35%) и аналитиков (37%). Среди курьеров на увеличение ставок рассчитывает лишь 42%, а каждый четвертый доставщик рассказал о недавнем повышении, – эта ситуация характерна для конца года. В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10–15%. В этом году прирост уже на уровне 15–25%.

Каждая вторая организация (49%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 55% уже повышали оклады менее полугода назад, а 29% – от полугода до года назад.