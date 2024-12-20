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Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Целевой инфляции в 4% регулятор планирует добиться в 2026 году. Об этом сказано на сайте Банка России.

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», – говорится в сообщении.

По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», – заключают в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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