Вклад «Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб стал лидером рейтинга рублевых вкладов сроком на 1 год с максимальной доходностью, по версии портала Банки.ру. Рейтинг составлен по предложениям Топ-30 банков на Банки.ру, размещенным на 10 декабря 2024 года. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали процентную ставку (номинальную и эффективную), а также дополнительные опции (пополнение, частичное снятие), порядок выплаты процентов, возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае если банк предлагает на выбор опции по капитализации или ежемесячной выплате процентов, учитывалась процентная ставка при условии капитализации процентов.

16 декабря Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроках до 1 года включительно. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 24,75% годовых с учетом капитализации процентов. Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях теперь варьируется от 20,75 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».