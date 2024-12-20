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Банк Уралсиб стал партнером благотворительного турнира «Битва за добро»

19 декабря в Физкультурно-оздоровительном центре «Металлург» в г. Белово Кемеровской области прошел традиционный благотворительный турнир «Битва за добро», в котором приняли участие спортсмены из России, Китая и Узбекистана. Организатором турнира выступило Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа, партнером турнира стал Банк Уралсиб.

В клетке октагона встретились профессиональные спортсмены ММА и кикбоксеры, прошли семь зрелищных схваток. Все участники турнира получили подарки от Банка Уралсиб. Средства от продажи билетов организаторы турнира направят на развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями.

«Самыми значимыми социальными проектами Банка Уралсиб в этом году я считаю поддержку спорта в сибирском регионе. Мы стали партнерами нескольких международных турниров в регионе и планируем в дальнейшем поддерживать спортивные мероприятия в городах нашего присутствия», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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