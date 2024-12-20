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Несовершеннолетнего жителя Приангарья отправили в колонию за телефонное мошенничество

В Иркутской области осудили 17-летнего жителя Нижнеудинска. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии правоохранителей, в сентябре 2023 года юноша через мессенджер вступил в организованную преступную группу, которая дистанционно обманывала пенсионеров.

«Злоумышленники звонили пожилым гражданам, сообщали ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием их родственников и предлагали за деньги решить несуществующую проблему», – пояснили в надзорном ведомстве.

Известно, что юноша исполнял роль курьера и забирал деньги у обманутых граждан. В результате его преступной деятельности пострадали три женщины, передавшие преступнику более 1 млн рублей.

Суд принял решение отправить молодого человека в воспитательную колонию, где он будет находиться 2,5 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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