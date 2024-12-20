Круглосуточную горячую линию по вопросам дифтарифов запустили в Иркутской области

В Иркутской области заработала круглосуточная горячая линия по вопросам применения дифференцированных тарифов при использовании электроотопления в жилых домах. Она функционирует на базе Единого контакт-центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Номер для звонков – 122, пункт голосового меню – 3. Звонок бесплатный и доступен как с мобильного, так и со стационарного телефонов из всех населенных пунктов Иркутской области.

По этому номеру можно получить разъяснения, как подтвердить использование электроотопления в жилом доме, какие тарифы применимы при расчетах в том или ином случае, куда обращаться с документами. Операторы дают комплексные консультации, информируют о сроках, способах получения недостающих документов.

Напомним, с января 2025 года в Приангарье, как и по всей стране, будут действовать дифтарифы. Для разных категорий граждан предусмотрены различные платы и диапазоны потребления. Ранее мы выяснили, сколько будут платить жители Иркутской области.