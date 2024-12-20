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Иркутские врачи впервые в РФ реконструировали кисть руки с помощью бионического протеза

Уникальную операцию провели в Иркутске. Специалисты микрохирургического отделения областной клинической больницы реконструировали кисть с помощью бионического протеза, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Такую методику применили впервые в России. Ее медики разработали самостоятельно, получив патент на изобретение. Инновационный способ позволяет пациенту избежать инвалидности, сохранить функцию конечности и сократить период реабилитации.

«Суть заключается в использовании уникальной бионической имплантной конструкции и ее соединении с естественной механикой руки. Это позволяет сохранить двигательную функцию кисти», – говорится в сообщении.

Ранее для восстановления конечности при тяжелых травмах использовали донорские материалы. При этом кисть оставалась нефункциональной ввиду того, что не удавалось восстановить связочный аппарат. Новая методика позволяет объединить и интегрировать поврежденные части в систему.

Первым пациентом, которому восстановили руку новым способом, стал участник спецоперации. Долгое время его кисть была обездвижена. Во время операции мужчине вставили керамический протез, который был изготовлен специально для него. Первые действия кистью – захват предмета – удалось сделать уже на третий день после операции.

Сейчас пациент готовится к выписке из медучреждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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