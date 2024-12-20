Индекс Мосбиржи взлетел на 9,3% после неожиданного решения ЦБ сохранить ставку

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших повышения до 23%. Это решение вызвало бурный рост на рынке акций и облигаций, а индекс МосБиржи поднялся на 9,3%, до 2641 п.

По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, потенциал роста на горизонте года остается значительным. Михаил Зельцер, эксперт БКС Мир инвестиций, отметил, что "ЦБ удивил и порадовал рынки". Рынок, находившийся в депрессивном состоянии, отреагировал на неожиданный шаг регулятора, и игроки, ставившие на понижение, были вынуждены спешно пересмотреть свои позиции.

Несмотря на текущие высокие уровни инфляции и дисбаланс спроса и предложения, потребительское кредитование уже снизилось, а корпоративное замедляется. Консенсус по ставке был на уровне 23%, и в ноябре даже появились прогнозы повышения до 25%. Однако рубль стабилизировался, и мало кто предсказал текущее решение по ставке.

"Если сигналы по снижению инфляции не подтвердятся, у регулятора остается возможность ужесточения политики в 2025 году. Но пока решение ЦБ стало глотком воздуха для перепроданных финансовых инструментов", — резюмирует Зельцер.

Индекс МосБиржи недавно обновил 1,5-летние минимумы, упав более чем на 32% от годового максимума. Основным фактором распродаж был жесткий цикл повышения ставки ЦБ. Теперь, с учетом ожиданий монетарного разворота, прогнозная стоимость индекса на конец 2025 года повышена до 3500 пунктов, что предполагает рост на 45% от текущих уровней.