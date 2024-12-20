Семейную ипотеку могут распространить на вторичку

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил оставить программу «Семейная ипотека» под 6% «без всяких изъятий». Он также предложил расширить программу на вторичный рынок недвижимости в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье, сообщает "Коммерсант".

Президент объяснил, что при создании программы «Семейная ипотека» ее распространяли только на первичный рынок недвижимости, так как правительство хотело поддержать строительный сектор. В то же время господин Путин отметил большое беспокойство людей по вопросу льготной ипотеки.

Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря назвал «безобразием» лимиты банков на льготные ипотеки. Молодая семья из Краснодара во время прямой линии пожаловалась президенту на лимиты, а также иные ограничения, которые вводят банки на льготные ипотеки, в результате чего люди не могут оформить займы. Глава государства прокомментировал ситуацию. «Это безобразие, во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. И в правительстве же мы эту тему обсуждали, мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – отметил Путин. Президент пообещал навести порядок и разобраться с этой ситуацией.