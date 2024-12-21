Житель Иркутской области пошел на СВО, чтобы выплатить долг по алиментам

В Усть-Илимском районе местный житель отправился в зону спецоперации, чтобы погасить долг по алиментам. Ему нужно было выплатить несовершеннолетним детям более 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, несмотря на привлечение мужчины к административной ответственности, ситуация не менялась. Тогда пристав решил рассказать должнику про службу по контракту, возможности получения социальных льгот и гарантий. После этого сибиряк заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Алименты стали удерживать с денежного довольствия военнослужащего. За месяц мужчине удалось вернуть полмиллиона рублей долга.