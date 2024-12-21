Иркутская область вошла в число лидеров Сибири по туристическим посещениям

Состоялось заключительное в 2024 году заседание правительства Иркутской области. В его рамках были озвучены туристические результаты Приангарья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По итогам национально-туристического рейтинга 2023 года Иркутская область вошла в золотую группу "Лидеры" по туристической привлекательности среди регионов России. Кроме того, Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. Туристско-экскурсионный поток превысил 1,5 млн человек. По отношению к 2022 году он вырос на 13,3%», – говорится в сообщении.

Также отмечена положительная динамика и активизация туристического бизнеса в регионе: поступления доходов в консолидированный бюджет увеличились на 1 млрд рублей.