Завод в Приангарье увеличил выручку в три раза за счет государственных средств

Одно из предприятий в Иркутской области – Байкальский электромонтажный завод в Шелехове (БЭМЗ) – смог нарастить ряд показателей после участия в нацпроекте и получения государственных средств. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В 2022 году БЭМЗ получил льготный заем Фонда развития промышленности Иркутской области на 19 млн рублей для покупки оборудования. Современные станки позволили уже в 2023 году организовать выпуск новой продукции: электрораспределительные шкафы, корпуса и двери. В итоге компания увеличила выручку почти в три раза», – прокомментировала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

С 2024 года завод стал участником национального проекта «Производительность труда» и внедрил первые изменения по системе бережливого производства на площадке изготовления блочно-модульных конструкций. После анализа участка сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций пересмотрели схемы транспортировки сырья и продукции, организовали учет материалов и их списания в производство и многое другое.

В результате время протекания процесса сократилось на 44%, запасы в незавершенном производстве – на 11%, выработка на одного сотрудника увеличилась на19 %.