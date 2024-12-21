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Иркутской области вернут почти 600 млн рублей за тушение лесных пожаров

Иркутская область получит 578 млн рублей из федерального бюджета. Деньги являются компенсацией за тушение и авиамониторинг лесных пожаров в 2024 году, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

«391,5 млн рублей предназначены на финансовое обеспечение затрат региона по тушению лесных пожаров. Еще 186,8 млн рублей – на затраты по авиамониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», – пояснили власти.

Всего по итогам пожароопасного сезона область израсходовала на тушение лесов свыше 1,3 млрд рублей. Изначально на эти цели закладывалось около 2,5 млрд рублей.

В этом году отмечалась, по данным правительства Приангарья, крайне высокая пожарная опасность в лесах по сравнению с четырьмя предыдущими годами – высокие классы пожарной опасности наблюдались в регионе 141 день.

Всего российским регионам дополнительно из федерального бюджета направят в качестве компенсации более 5,2 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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