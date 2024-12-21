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Бизнесмена обязали за свой счет нести торговый павильон на берегу Байкала

Нелегальный павильон обнаружили на берегу Байкала в поселке Листвянка Иркутской области. Документы на его размещение отсутствовали, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, более 5 лет предприниматель самовольно занял часть земельного участка на берегу озера Байкал. В связи с этим по решению суда бизнесмена обязали демонтировать объект за свой счет в течение десяти дней.

Владелец павильона пытался оспорить это решение несколько раз, однако сделать это не получилось: решение оставили без изменения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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