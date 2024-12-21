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Туристов предупредили о систематических выходах рыси в популярном поселке на Байкале

Жителей Иркутской области и туристов предупредили о систематических выходах рыси. Это происходит в поселке Байкал (порт), рассказали в пресс-службе региона.

Рысь видели на улице Байкальской и в других местах. Кроме того, зафиксированы факты нападения на домашних зверей – собак и кошек. Только за последние 2 недели в полицию поступило четыре телефонных звонка о появлении рыси вблизи поселка. Как правило, ее видели ночью или утром.

Посетителей и жителей поселка просят не приближаться к зверю, не кормить, не пытаться фотографировать. Эти действия могут спровоцировать внезапное нападение.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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