В Иркутской области масштабно отпразднуют юбилей золотопромышленника Иннокентия Сибирякова

165-летие золотопромышленника, мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова отпразднуют в Приангарье. Для организации события создадут рабочую группу, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Семья Сибиряковых значима для региона. Благодаря ей получила развитие промышленность, были созданы экспедиции, сделано много важных открытий. Также она занималась благотворительностью и поддерживала церковь. Об этом не нужно забывать. Со стороны правительства Иркутской области мы окажем поддержку этой инициативе», – подчеркнул первый заместитель губернатора региона Роман Колесов, который возглавит рабочую группу.

165-летие со дня рождения Иннокентия Сибирякова будет отмечаться в ноябре 2025 года. К этой дате планируется приурочить мероприятия в областных учреждениях культуры – краеведческие часы и выставки. Также планируется создать передвижную экспозицию, копии которой будут отправлены в муниципальные образования Иркутской области.

Помимо этого рассматривается инициатива назвать одну из улиц в Иркутске и Бодайбо в честь Сибирякова.

Напомним, также сейчас в столице Прибайкалья строится новый ЖК, который будет носить имя знаменитого мецената.

Иннокентий Сибиряков родился в 1860 году в Иркутске в семье крупных золотопромышленников. Вел благотворительную деятельность. Выделял средства на образование молодых людей в России и в Европе, на открытие музеев, школ и библиотек в сибирских городах, поддерживал издание научной и художественной литературы, проведение исследовательских экспедиций, поспособствовал созданию Томского университета, а также причастен ко многим другим значимым делам.