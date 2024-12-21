В Иркутской области масштабно отпразднуют юбилей золотопромышленника Иннокентия Сибирякова

165-летие золотопромышленника, мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова отпразднуют в Приангарье. Для организации события создадут рабочую группу, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Семья Сибиряковых значима для региона. Благодаря ей получила развитие промышленность, были созданы экспедиции, сделано много важных открытий. Также она занималась благотворительностью и поддерживала церковь. Об этом не нужно забывать. Со стороны правительства Иркутской области мы окажем поддержку этой инициативе», – подчеркнул первый заместитель губернатора региона Роман Колесов, который возглавит рабочую группу.
165-летие со дня рождения Иннокентия Сибирякова будет отмечаться в ноябре 2025 года. К этой дате планируется приурочить мероприятия в областных учреждениях культуры – краеведческие часы и выставки. Также планируется создать передвижную экспозицию, копии которой будут отправлены в муниципальные образования Иркутской области.
Помимо этого рассматривается инициатива назвать одну из улиц в Иркутске и Бодайбо в честь Сибирякова.
Напомним, также сейчас в столице Прибайкалья строится новый ЖК, который будет носить имя знаменитого мецената.