Названа сумма, потраченная на превращение иркутских Курбатовских бань в пятизвездочный отель

Процесс возрождения архитектурного памятника «Бани Курбатова и Русанова» завершился в Иркутске. На месте развалин появился отель премиум-класса RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. SIA.RU узнал, сколько средств потребовалось на преображение объекта.

Инвестиции в проект составили почти 5 млрд рублей. На эти средства удалось создать в Иркутске новое гостиничное пространство. С учетом исторических особенностей здания здесь обустроили банный комплекс: русские и финская парные, турецкий хамам, кабинеты для SPA-ритуалов, а также 25-метровый бассейн.

В интерьерах номеров также есть отсылка к прошлому: тут расположена мебель из натурального дерева и антикварная, картины сибирских художников.

Подробности – в нашем материале.