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Каждый шестой иркутянин никогда не включает камеру во время онлайн-собеседования

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, как часто жители Иркутска включают камеру во время собеседования. Этого не делает никогда каждый шестой респондент.

«15% проходивших онлайн-интервью никогда не включают камеру на видео-созвонах с потенциальными работодателями. Женщины поступают подобным образом чаще мужчин – 18 и 13% соответственно. Каждый второй – 50% – включает камеру только если это обговорено с рекрутером. 35% соискателей – всегда со включенной камерой на онлайн-интервью», – говорится в сообщении.

Большинство иркутян – 55% – просьбу включить камеру во время онлайн-собеседований воспринимают спокойно, 30% – с пониманием. Не нравится подобная практика 14% – чаще женщинам, чем мужчинам.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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