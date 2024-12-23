Надежды на завершение цикла повышения процентных ставок подняли индекс МосБиржи на 9%

Рынок акций до конца года попытается отыграть надежды на завершение цикла повышения процентных ставок в России, считают аналитики.

Главным событием прошедшей недели стало решение Центрального банка оставить ключевую ставку без изменений на уровне 21%. Участники финансового рынка ожидали её повышения до 23%. Регулятор при этом сохранил «ястребиный» тон в комментариях о кредитной денежной политике, но по сравнению с октябрём безапелляционная решимость в повышении ставки уже отсутствует. В Центробанке ожидают замедление инфляции в ближайшие месяцы, а также констатируют охлаждение кредитной активности.

После выхода этой новости индекс МосБиржи взлетел на 6% и завершил неделю в положительной зоне. «Рынок мог вырасти ещё сильнее, если бы не технические моменты. Во вторник закрылись реестры на получение дивидендов от «Лукойла», «Северстали» и HeadHunter. В котировках образовались так называемые дивидендные гэпы, причём только «Лукойл» из-за своего значительного веса в индексе МосБиржи обеспечил ему снижение на 1%», — отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Он добавил, что в целом риски для компаний с высокой долговой нагрузкой никуда не исчезли. «Однако рынок, вероятно, до конца года постарается отыграть надежду на то, что цикл повышения процентных ставок в России завершился», — подытожил Максим Шеин.

Напомним, что индекс МосБиржи в пятницу продемонстрировал значительный рост — +9,19%, достигнув отметки 2638 пунктов.