«Ключевая ставка может быть еще повышена в первом квартале»

Аналитики БКС Мир инвестиций опубликовали стратегию по российскому рынку акций на 2025 год. В базовом сценарии они предполагают, что ставка все же может быть повышена до 23%, хотя в целом аналитики смотрят на рынок оптимистично.

Они ожидают, что индекс МосБиржи вырастет до 3500 пунктов от текущих уровней. Потенциал роста составляет около 45%, без учета дивидендов, а с учетом последних — 57%.

— Инфляция пока не снижается, и российский рынок в четвертом квартале стал еще дешевле, опустившись уже на 45% ниже среднестатистических значений по мультипликатору P/E (отношение цены к прибыли), который достиг уровня 6,1. На это повлияли как геополитические факторы, так и повышение ключевой ставки. Все классы активов скорректировались, чтобы обеспечить доходность выше депозитов, — отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Жесткая политика ЦБ дает свои результаты: темпы потребительского кредитования снижаются, ожидания падения спроса на продукцию предприятий будут продолжать тормозить экономический рост и инфляцию в первом квартале.

— Аналитики БКС ожидают первое снижение ставки ЦБ уже в конце второго квартала, а к концу 2025 года, по их прогнозам, она опустится до 16%. Рынки заранее начнут отыгрывать снижение. Главное — не упустить этот момент, — резюмирует Максим Шеин.