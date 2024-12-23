Семь перспективных акций для инвестирования в 2025 году

Главный вопрос — когда покупать? Аналитики БКС Мир инвестиций считают, что сейчас предпочтительнее облигации. Они предлагают больший потенциал роста на горизонте трех месяцев, тогда как у акций сейчас невысокая премия за риск.

— Исторически рынки акций начинают расти за четыре-шесть месяцев до начала снижения ставок центральными банками. Важно не упустить этот момент, поскольку к началу снижения ставок большая часть роста уже будет заложена в цену. Стратегически акции будут обеспечивать лучшую защиту от инфляции на длинном горизонте. Наши аналитики полагают, что в первом квартале рост акций будет ограниченным, а во втором квартале начнется бурный рост, — подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Текущие рыночные котировки акций позволяют войти по низким уровням в ближайшие месяцы. Аналитики БКС выделяют семь фаворитов.

1. Татнефть. У компании сильный баланс, высокий производственный потенциал, возможен даже дивидендный сюрприз. Коэффициент выплат может вырасти до 75% или даже 90% от чистой прибыли за 2024 год.

2. Полюс. Долгосрочным катализатором для бизнеса станет успешный запуск новых проектов.

3. ФосАгро. Компанию могут поддержать ослабление рубля, стабильные цены на удобрения и отмена валютных экспортных пошлин в новом году.

4. Технологии. Интеграция с Росбанком, расширение клиентской базы и ставка на эту технологию поддержат рост в 2025 году. Сильные результаты за 11 месяцев это подтверждают. Прибыль Т-банка увеличилась на 41% год к году.

5. Мосбиржа. Торговая площадка выигрывает от высоких процентных ставок в экономике, имеет диверсифицированную бизнес-модель на разных рынках.

6. Озон. Причина — улучшение рентабельности в третьем квартале при умеренной долговой нагрузке.

7. Яндекс. Это прибыльный бизнес с низкой долговой нагрузкой и хорошими результатами за третий квартал.