Лимиты на семейную ипотеку отменили в России: главное за ночь

За прошедшую ночь стало известно, что россияне смогут копить по-новому, семейную ипотеку освободят от лимитов, вторичное жилье начало дорожать, а в Иркутской области вспыхнуло крупное производство. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Цены на «вторичку» подскочили

В России зафиксировали рост стоимости вторичной недвижимости: за месяц оно подорожало в среднем на 0,4-2% на крупнейших региональных рынках. Заметнее всего цены поднялись в Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Кроме того, ускорился и темп прироста. По данным экспертов, на сложившуюся ситуацию повлияли недостаток высоколиквидных объектов, а также инфляция.

Россиянам предложат ДСЖ

С 1 января в России появится новый способ накоплений – долевое страхование жизни. Он позволит одну часть средств направлять на страховые риски ­(случаи смерти или тяжелой болезни), другую – инвестировать в паи закрытых или открытых ПИФов. Инвестиционная часть может приносить доход, который зависит от успеха вложений. При наступлении страхового события человеку или его родственникам выплатят дополнительную страховую сумму, помимо той, что находилась в инвестиционной части, в ином – инвестиционную часть. Предполагается, что жители страны заинтересуются ДСЖ ближе к весне.

Ипотечные лимиты стерты

После прямой линии президента РФ Владимира Путина, который назвал лимиты на льготные ипотеки «безобразием», Минфин страны предпринял решительные действия. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что больше «границ» не будет по семейной ссуде. С 2025 года люди смогут брать такие кредиты у банков без ограничений. Разницу между ставками финансовым организациям компенсирует государство, деньги в которые уже направлены.

В Иркутске вспыхнуло производство

Пожар произошел в Иркутске в здании площадью 2400 квадратных метров. На месте работали 33 пожарных и 11 единиц техники МЧС России. Пламя удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров. Горели подсобные помещения, технологическое оборудование, сырье для производства и готовая продукция – резинопол. Спасатели успели вынесли из здания четыре газовых баллона и предотвратить их взрыв.

Цена за восстановление знаменитых иркутских бань

В Иркутске завершился процесс восстановления знаменитого архитектурного памятника «Бани Курбатова и Русанова». На месте развалин появился отель премиум-класса RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Новому собственнику помещений удалось не только реконструировать фасад, но и сохранить прежнюю концепцию: здесь есть большой банный комплекс. На создание новой точки притяжения туристов было направлено почти 5 млрд рублей инвестиций.