ИНК создала справочник краснокнижных растений и животных

Иркутская нефтяная компания (ИНК) разработала справочник редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги РФ и Иркутской области. Руководство создано для повышения эффективности природоохранных мероприятий и минимизации воздействия на окружающую среду.

Справочник является результатом полевых исследований, проведенных компанией на месторождениях в летний и зимний периоды. Дополнительный зимний мониторинг запланирован на начало 2025 г.

Целью создания является повышение осведомленности сотрудников ИНК и подрядных организаций о биоразнообразии в районах деятельности компании на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия), а также сохранение растительного и животного мира.

Справочник содержит сведения о 17 видах редких растений и 18 видах редких животных, включает описание, фотографии и информацию о местах обитания.

Это позволяет сотрудникам компании оперативно идентифицировать редкие виды и принимать соответствующие меры для их защиты. Все данные также занесены в корпоративную геоинформационную систему ИНК в раздел «Экология и природопользование», это позволяет отображать информацию с привязкой к местности.

ИНК на протяжении многих лет активно внедряет и поддерживает принципы ответственного природопользования и сохранения биоразнообразия. Компания ежегодно проводит субботники, экологические уроки в школах, организует посадку деревьев. На территориях присутствия ИНК реализуются программы по сохранению биоразнообразия: участие в лесовосстановлении, установки кормушек для животных, зарыбление рек Лена и Братского водохранилища. В 2024 г. компания также выпустила в Вилюйское водохранилище Мирнинского района около 520 тыс. мальков пеляди и инициировала проект «Реакклиматизация лесного бизона в Центральной Якутии», главная цель которого — создание устойчивых, свободноживущих стад лесных бизонов в Западной Якутии.