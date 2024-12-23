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Упростить удаление контрафакта на маркетплейсах хотят в России

Обязанность снимать товары предлагают возложить на платформы. Об этом пишет газета «Известия».

Правообладатели могут разрешить блокировать продажу контрафактных товаров через онлайн-площадки в досудебном порядке. Внести такую норму в разрабатываемый закон «О платформенной экономике» попросили премьер-министра Михаила Мишустина сразу шесть организаций — Ассоциация производителей и продавцов бытовой техники и электроники РАТЭК, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж.

Авторы предлагают создать в информационных системах маркетплейсов личные кабинеты правообладателей, через которые они могли бы подавать жалобы операторам торговых площадок. На основании этого страницы с поддельными изделиями можно будет блокировать без решения суда. Кроме того, ассоциации хотят ввести обязательную маркировку продавцов, подтвердивших права на результаты интеллектуальной деятельности.

Впрочем, система маркировки товаров и их продавцов на маркетплейсах не должна этим исчерпываться, считают общественники. Так, они предлагают помечать иностранные товары и зарубежных продавцов, ненадежных торговцев (банкротящиеся юрлица; структуры, имеющие налоговые нарушения, не предоставляющие налоговую отчетность), вещи, не предназначенные для продажи несовершеннолетним (возрастная маркировка), и многое другое.

Законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее о планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Ким, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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