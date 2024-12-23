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23% иркутян считают 2024 год удачным для поиска работы и развития карьеры

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Противоположное мнение у 29% жителей региона. Данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

23% иркутских соискателей, которые за последние двенадцать месяцев искали работу, оценили год как более благополучный для развития карьеры и трудоустройства, чем предыдущий 2023–й. Еще 29%, напротив, сообщили, что в этом году искать работу и строить карьеру было сложнее, чем год назад. 29% не заметили никакой разницы, а оставшиеся 19% затруднились дать ответ.

Любопытно, что самые оптимистичные оценки в этом вопросе дали «зумеры» – 37% респондентов в возрасте 18–24 заявили, что этот год был для них точно лучше предыдущего в части поиска работы и карьеры.

В профессиональном разрезе более перспективным в части поиска работы этот год оценили представители таких направлений, как «Искусство, развлечения, массмедиа» (38% из них), «Маркетинг, реклама, PR» (37%), «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент» (36%), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (34%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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