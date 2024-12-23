Ледовый город открыли на островах Конный и Юность в Иркутске

На время новогодних праздников им дали название «острова Счастья». Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.

Проект Ледовый город «Счастье чистой воды» продолжается в Иркутске. В этом году площадка его проведения – острова Конный и Юность. На время праздников дали им название «острова Счастья».

«Вместе с иркутянами приняли участие в украшении острова: развешали тысячу шаров желаний вокруг катка. А также открыли елку. Новогодняя красавица здесь наряжена в стиле проекта «Счастье чистой воды» и участвует во Всероссийском конкурсе «Елки России», – пишет глава города.