Эффект на 100 миллионов: Байкальский электромонтажный завод подвёл итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На 44% ускорил свои производственные процессы Байкальский электромонтажный завод в Шелехове благодаря нацпроекту «Производительность труда». Компания уже оценивает экономический эффект от участия в проекте в 7 млн рублей, а в ближайшие три года намерена увеличить этот показатель до 100 млн рублей. Полгода сотрудники обучались и совместно с экспертами Регионального центра компетенций (оператора нацпроекта в Иркутской области) внедряли первые изменения. Последующие 2,5 года компания будет внедрять их самостоятельно.





Байкальский электромонтажный завод был основан в 2014 году в городе Шелехове, он работает по трем направлениям: создание блочно-модульных зданий, изготовление низковольтных комплектных устройств и производство металлоконструкций. Участком для внедрения первых изменения по системе бережливого производства стала площадка изготовления блочно-модульных конструкций, которыми пользуются крупные предприятия нефтегазового сектора Иркутской области, энергетические и горнодобывающие предприятие региона. Сотрудники компании совместно с экспертами РЦК пересмотрели схемы транспортировки сырья и продукции, реорганизовали учёт материалов и их списания в производство и многое другое. В результате время протекания процесса сократилось на 44%, запасы в незавершенном производстве — на 11%, а выработка на одного сотрудника увеличилась на 19%.



С первыми успехами команду предприятия и РЦК поздравила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова, она вручила грамоты министерства.

– Компания нацелена на развитие и уже не первый раз получает меры государственной поддержки. Так, в 2022 году БЭМЗ получил льготный заём Фонда развития промышленности Иркутской области на 19 миллионов рублей для покупки оборудования. Современные станки позволили уже в 2023 году организовать выпуск новой продукции — электрораспределительных шкафов, корпусов и дверей. В итоге компания увеличила выручку почти в три раза, – рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.Генеральный директор предприятия Алексей Ревякин поблагодарил Правительство Иркутской области и институты развития бизнеса за оказанную поддержку. Он отметил, что впереди много работы.– Следующий шаг – отработка полученных навыков в цехе лакокрасочных материалов, это ещё одно направление нашей компании, которое также ждёт улучшений, – сказал Алексей Ревякин.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.