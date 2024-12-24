«Ольхон – это не Нью-Диснейленд». Эксперты – о колесе обозрения на острове

Новость о начале установки колеса обозрения на Ольхоне вызвала бурную дискуссию и разделила иркутян на два лагеря. Одни считают, что байкальскому острову недостаёт инфраструктуры, и колесо обозрения никак ему не повредит. Другие убеждены, что этот объект абсолютно не соответствует духу места, и не стоит превращать Ольхон в новый Диснейленд. Мы пообщались с экспертами и выяснили, что их беспокоит.

«Это неуместно»

В профессиональном сообществе гидов пока нет единого мнения о колесе обозрения на Ольхоне, признаёт гид по Байкалу Татьяна Бройдо.

– Всю прошедшую неделю в нашем чате велись жаркие споры. Некоторые задаются вопросом: «Колесо обозрения вам что, мешает?» Я в этом споре на стороне противников. На мой взгляд, эта история неуместна и противоречит духу острова. Это не про Ольхон. Я понимаю, что для некоторых это не аргумент. Однако мы, гиды, на экскурсиях говорим туристам, что мыс Бурхан – сакральное место, которое буряты почитают с особым уважением. Строительство рыбозавода, насосной станции, заправочной станции рядом с Шаманкой также были тревожными сигналами. Колесо обозрения – ещё одно событие из той же серии.



В популярной Листвянке колесо обозрения воспринимается вполне нормально, рассказывает Надежда Гринёва, аттестованный гид и организатор туров по Байкалу, Иркутску, Монголии и Узбекистану. По ее словам, оно не вызывает отторжения, поскольку там всё ориентировано на развлечения, звучит громкая музыка. В Ольхоне же это выглядит как нечто странное.



– Идея мне не нравится. Но трудно с ней бороться, когда люди видят перед собой лишь деньги. Они ослеплены, не понимая, что уместно, а что нет. То хотят построить подвесные мосты и качели возле мыса Саган-Хушун, который известен среди местных жителей как «Три брата», то теперь собираются установить колесо обозрения неподалёку от Шаманки. Для меня это очередное проявление стремления к наживе, без учёта культурного и исторического контекста. Я вовсе не против развлечений. Например, недавно я была в Пекине и с радостью каталась на аттракционах, но Пекин – город небоскребов, тогда как Ольхон позиционируется как центр шаманизма, духовное место, место силы.

Татьяна Бройдо добавляет, что никогда не слышала от своих гостей вопросов о том, чем бы им заняться на острове.

– Организованным туристам, приезжающим на Байкал, обычно предоставляется насыщенная программа, включающая экскурсии. Один день всегда остаётся свободным. Но у гостей никогда не возникало вопроса, чем занять себя на Ольхоне. Если уж и вводить какие-то развлечения на острове, то нужно искать адекватную альтернативу, – считает гид.

Сторонники колеса утверждают, что оно откроет великолепные виды на Байкал. Но, по мнению гидов, с видами на Ольхоне и без аттракциона нет никаких проблем.



– Если хотите полюбоваться пейзажем, поднимитесь на любую гору, например, на Шаманку. Везде открываются потрясающие виды. Никакого особенного зрелища колесо не создаст, зато превратит Ольхон в Нью-Диснейленд, – уверена Татьяна Бройдо.

«А это законно?»

Ещё один вопрос, волнующий противников колеса, заключается в том, насколько это строительство в принципе законно.

На Ольхоне и в акватории Малого Моря часто бывают мощные ветры. Иногда даже выйти из дома бывает непросто. Очевидно, что для колеса потребуется прочный фундамент. Как это соотносится с особой охраняемой природной территорией? Хочется быть уверенным, что все работы ведутся на законных основаниях.

Вызывает сомнение и вопрос востребованности колеса.

– Окупаемость колеса в Листвянке неплохая, ведь там круглый год большой поток людей. Что касается Хужира, особенно зимой, возникают сомнения, – говорят участники рынка.

«Хужиру нужно не колесо, а комплексное развитие»

Сторонники колеса обозрения считают, что на острове недостаточно развитой инфраструктуры. Гиды согласны с этим мнением, но предлагают рассматривать проблему шире.

– Хужиру необходимо не колесо, а комплексное развитие территории, – полагает Татьяна Бройдо. – Это помогло бы изменить ситуацию не только с развлечениями, но и привести посёлок в порядок. Такое решение принесло бы реальную пользу. Но поскольку общего подхода нет, плана развития не существует, возникают подобные идеи с установкой колеса обозрения.

Гид также уточняет, какая инфраструктура необходима прямо сейчас. Например, стоило бы благоустроить мыс Бурхан, через который каждый день проходят тысячи людей.

– Там, помимо 13 столбов Сэргэ, больше ничего нет. Я понимаю, что обустройство мыса – дело национального парка, а посёлка – муниципалитета, но для туристов это не имеет значения. Они приезжают на Байкал, на остров Ольхон, – подчеркивает Татьяна. – Им важно иметь возможность гулять по ухоженным тропинкам, сидеть на удобных площадках, пользоваться урнами и туалетами. С этим действительно большие проблемы. Колесо обозрения – это не про инфраструктуру, это история исключительно про зарабатывание денег.