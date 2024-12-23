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ВТБ открыл новый офис в Ангарске

Банк модернизирует сеть обслуживания в городе.

«Легкий» офис ВТБ расположен в исторической части Ангарска, на ул. Чайковского, по адресу: 94 квартал, д. 8, пом. 1. Рядом находится оживленная транспортная развязка.

«Мы планируем модернизировать нашу сеть в Ангарске. Сейчас мы открыли новый офис по улице Чайковского, в следующем году в Ангарске запустим два полноформатных отделения. Мы ставим перед собой задачу развивать доступное и качественное обслуживание не только в крупных городах, но и во всей Иркутской области», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка Александра Макарова.

Напомним, что в 2023 году ВТБ включил Ангарск в благотворительную программу «Мир без слез», благодаря чему в отделении реанимации Ангарской городской детской больницы №1 появился современный наркозно-дыхательный аппарат и регистратор мозговой активности для диагностики детей с травмами и нарушениями центральной нервной системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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