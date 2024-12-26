Вышел в свет юбилейный 150-й номер Газеты Дело

Этот выпуск посвящён итогам уходящего 2024 года и планам на 2025-й. Представители бизнеса и власти, партнёры нашего издания поделились, чем им запомнился нынешний год, что важного, по их мнению, произошло в экономике страны, региона, отдельных компаний, а что не сложилось. Также в заключительном номере газеты журналисты рассказали о важных бизнес-событиях, произошедших в Иркутске под занавес 2024-го, и о трендах и прогнозах на следующий год в различных сферах нашей жизни.

Высокая инфляция, рост ключевой ставки и налоговая реформа – с одной стороны, масштабные инвестиции и старт новых проектов, несмотря ни на что, – с другой. Таким парадоксальным стал 2024 год для бизнеса. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, чем запомнился им уходящий год, чем разочаровал, а чем удивил, а также поделиться прогнозами и планами на 2025-й.

Масштабные инфраструктурные проекты, новые общественные пространства, жилые комплексы федерального уровня, реновация исторических объектов в центре города… Какие проекты в Иркутске можно отнести к наиболее значимым в уходящем году? А что не так? Что беспокоит и что надо менять уже в 2025-м? Газета Дело собрала мнения представителей власти и бизнеса.

Новая визитная карточка Иркутска. На Цесовской Набережной открыли отель премиум-класса RODINA 12 декабря 2024 года, несомненно, войдёт в новую историю Иркутска как вторая дата рождения архитектурного памятника XIX века, который практически все горожане знают и помнят как «Бани Курбатова и Русанова». В этот день в полностью восстановленном здании, расположенном на набережной Ангары, в самом «сердце» города, торжественно открылся отель премиум-класса RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Такое возрождение стало возможным благодаря российскому предпринимателю и меценату Олегу Дерипаске. О событии и о том, что оно значит для города, по мнению представителей бизнеса, читайте в нашем материале.

«Это знаковый проект для Иркутска». 10 вопросов о «Восточном квартале» Строительство «Восточного квартала» стартовало в самом центре Иркутска. Некоторые называют этот момент историческим, а проект – знаковым, ведь через несколько лет заброшенный участок земли на берегу Ангары должен преобразиться в многофункциональное пространство с красивой набережной. Как изменится территория? Какие здания планируют возвести? И будет ли проход на Цесовскую набережную доступным для всех иркутян? На эти и другие вопросы участники проекта ответили на брифинге. Два характера Jetour T2: 10 фактов о новом китайском автомобиле В поисках новых форматов китайцы действуют смелее своих коллег из США, Европы, Азии. Без стеснения скрещивают то, что, казалось бы, никак нельзя совместить. Скажем, кроссовер, которому место лишь на легкой «пересеченке», и внедорожник. Что из этого выходит, можно рассмотреть на примере Jetour T2. 11-12 ноября 2024 года на площадке «Байкал Бизнес Центра» состоялся I Прибайкальский юридический форум: тренды защиты бизнеса – 2024. Форум организовала Юридическая компания «ПРАВЫЙ БЕРЕГ» при поддержке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и Агентства делового развития Иркутской области и информационной поддержке Центра «Мой бизнес». «Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико» Логистические услуги сегодня востребованы как никогда – и это дает возможности для роста даже при нынешней турбулентности в экономике, признает основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. «Мы надеемся на лучшее и рассчитываем на то, что у нас есть», – подчеркивает он. Как компания адаптируется к постоянно меняющимся условиям? Планирует ли расширять свои складские мощности? Какие проекты и регионы рассматривает на перспективу? Об этом и многом другом Виктор Захаров рассказал в интервью нашему изданию. «Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО» В 2022 году «Сервико» ввела в эксплуатацию доходный дом «ВЭЛКО». Как говорит Виктор Захаров, непрофильный для компании проект оказался очень успешным: на сегодня все 154 квартиры заняты, очередь на заселение – с ожиданием два-три месяца. «Нереальные условия ипотеки оставляют людей в арендном жилье», – комментирует он. «Детям в спорте нужны кумиры» В прошлом году при поддержке «Сервико» в Иркутске появилась своя профессиональная футбольная команда «Иркутск». Виктор Захаров результаты команды в этом сезоне оценивает положительно: «Растет посещаемость матчей. По итогам сезона команда заняла четвертое место в турнирной таблице. Понятно, что мы к этим успехам имеем отношение только как генеральный спонсор. У команды хорошее руководство и хорошие игроки».

«Кризисы были и будут всегда, но наши проекты – длинные. Смысла оглядываться на внешние факторы и что-то откладывать мы не видим, продолжаем работать, – говорит руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов. – Сейчас, например, готовим новый загородный проект – разрабатываем продукт, архитектурные решения, концепцию». Мы поговорили с Дмитрием о событиях уходящего года. Что стало ключевым вызовом для компании, а что – главным достижением?

Бренд с берегов Байкала Бутик-оптика Ocularia громко заявила о себе на иркутском рынке осенью 2022 года: эксклюзивными мировыми брендами очков и оправ, нестандартным подходом к организации торгового пространства. По словам генерального директора сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики Ocularia Антона Гарбарчук, два года были насыщены различными знаковыми событиями – от презентации новых для Иркутска топовых брендов до создания собственной коллекции очков «Окулария». Кульминацией 2024 года стало приуроченное к двухлетию бутик-оптики открытие Дома зрения в самом центре города – в 130-м квартале. Буквально за час до торжественного мероприятия Антон ответил на вопросы Газеты Дело.

«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia День рождения бутик-оптики Ocularia и презентация Дома зрения в 130-м квартале собрали под крышей особняка на улице 3 июля почти двести гостей: постоянных покупателей, клиентов клиники «Центр Зрения», сотрудников и партнёров компании. Хозяева торжества, Антон и Мария Гарбарчук, открывая вечер, отметили, что проекты Ocularia и Дом зрения развиваются во благо жителей Иркутской области, помогая им решать проблемы со зрением. Газета Дело побывала на мероприятии и пообщалась с гостями, которые рассказали, за что ценят локальный иркутский бренд. Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году Антон и Мария Гарбарчук умеют удивлять. В прошлом году на день рождения бутик-оптики Ocularia они пригласили основательницу европейского оптического бренда Eigengrau Россану Подлесецкий, которая лично презентовала свои очки. В этот раз особым гостем праздника стала Ольга Мельникова – стилист, шопинг-консультант, дизайнер, основатель имидж-бюро «Фактор стиля» и бренда одежды «Ветер знает», соавтор и эксперт проекта «Оптический стилист – Люнетье». Она рассказала о том, какая мода на очки ждёт нас в 2025 году и что из неё можно почерпнуть интересного, полезного и даже забавного.

ЖК SALUT: всерьез, надолго, по большой любви. Алексей Распутин – о новом жилом комплексе и перспективах территории Жилой комплекс класса комфорт-плюс SALUT* строится на первой линии Ангары в Октябрьском районе. По словам девелопера Алексея Распутина, у этой локации – огромные перспективы. «Здесь постепенно развивается и строится новый центр города», – говорит он. Какой станет эта территория в ближайшем будущем? Какие подходы компании «Родные берега» помогают создавать качественный и актуальный продукт? И почему девелопер предпочитает строить «всерьез, надолго и по большой любви»? Мы поговорили с руководителем строительной компании Алексеем Распутиным и записали самые важные тезисы.

Пробовать новое. Александр Андреев, «33 вино и тапас», – о концепте гастроужинов и ярких впечатлениях В ресторан можно приходить, чтобы не только вкусно поесть, но и открыть для себя что-то новое в гастрономии и напитках – в том числе, в их необычных сочетаниях, которые рождают неповторимые впечатления, считает шеф ресторана «33 вино и тапас» Александр Андреев. Один из вариантов развития гастрономического опыта – концептуальные гастроужины, которые становятся творческим процессом как для команды проекта, так и для гостей «33». В чём заключается концепт таких мероприятий – читайте в нашем материале.

«Нас ждет время трансформаций» Эксперты бизнес-шоу «Лидеры будущего» – о задачах на 2025 год Как масштабировать бизнес в 2025 году? К каким вызовам готовиться? Что поможет выполнить планы, которые вы «рисуете» в конце года? Где искать инвестиции для новых проектов? Когда важно менять не логотип, а стратегию? И почему работодатели все больше похожи на пионерлагеря для сотрудников? Об этом и многом другом говорили на очередном бизнес-шоу «Лидеры будущего». Эксперты и участники не только обсудили главные вызовы 2025-го, но и обменялись опытом и идеями. «Нетворкинг – классная история общения, когда каждый второй может выйти на новый уровень и найти нужные, отфильтрованные связи», – отметила организатор события, предприниматель, эксперт Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Елена Савенкова. Мы записали самые яркие тезисы спикеров.

«Бутиковый» подход к юридическим вопросам. Артем Бахаров – о сопровождении бизнеса и главных нововведениях 2025 года Строительство новых отелей и реконструкция старых, грандиозные планы по созданию туристической инфраструктуры на берегу Ангары, открытие многопрофильных медицинских центров и частных стоматологических клиник – иркутский бизнес активно развивается, несмотря на все вызовы внешнего мира. Какими юридическими коллизиями могут сопровождаться запуски новых проектов? Как предпринимателям выстраивать работу в правовом поле? К чему готовиться компаниям из медицинской сферы, девелопмента и HoReCa в 2025 году? Разбираемся вместе с юридической компанией «Бахаров и Партнеры».

Где отдохнуть на зимних каникулах. 3 идеи от Анатолия Казакевича, руководителя ГК «Сфера Байкала» Новогодние каникулы не за горами. Как провести их активно, интересно и с пользой? Где получить заряд энергии для новых свершений? Мы попросили опытного путешественника, руководителя группы компаний «Сфера Байкала» Анатолия Казакевича поделиться своими рекомендациями.

«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес» Несмотря на изменения в экономике и высокую ключевую ставку, иркутский бизнес продолжает расти и развиваться. В этом ему уже пять лет успешно помогает Центр «Мой бизнес». С какими результатами Центр подошел к первому юбилею? Какие программы господдержки предлагает компаниям? Как создать эффективную и конкурентную экономику? И какие задачи в приоритете у правительства региона на новую «пятилетку»? Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников ответил на вопросы Газеты Дело.

Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям» – 15 лет назад в регионе появился первый институт государственной поддержки и развития предпринимательства – Иркутский областной гарантийный фонд. Актуальность кредитно-гарантийной поддержки и тогда, и тем более сейчас остаётся высокой. Поиск льготного финансирования, знание государственных программ кредитования, предоставление возможности заменить свое имущество поручительством фонда – все эти меры поддержки нужны предпринимателям.

Слово предпринимателям «Честно и беспристрастно оценить работу Центра «Мой бизнес» лучше всего могут предприниматели», – уверена Диляра Окладникова. О том, как началось сотрудничество иркутских компаний с институтом поддержки, – в нашем материале.

Как защитить бизнес? Об этом говорили на I Прибайкальском юридическом форуме в Иркутске 11-12 ноября 2024 года на площадке «Байкал Бизнес Центра» состоялся I Прибайкальский юридический форум: тренды защиты бизнеса – 2024. Форум организовала Юридическая компания «ПРАВЫЙ БЕРЕГ» при поддержке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и Агентства делового развития Иркутской области и информационной поддержке Центра «Мой бизнес».

Цифровизация – безусловный тренд в медицине, без этого невозможно выжить в современных условиях, уверены в ГК «МедСтандарт» и отмечают, что задача компании – идти в этом направлении даже не в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. О том, какие успехи уже достигнуты на этом пути, о приоритетах роботизации и развития искусственного интеллекта в ближайшем будущем нашему изданию рассказали медицинский директор «МедСтандарта» Вячеслав Бурий и руководитель отдела цифровизации Василий Лесков.