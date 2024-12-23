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Аэрофлот вводит 50% скидку на детские билеты по России

С сегодняшнего дня Аэрофлот устанавливает фиксированную скидку в 50% на все доступные тарифы класса Эконом для детей в возрасте от 2 до 12 лет, путешествующих по России с датой вылета начиная с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.

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– Эта скидка распространяется на детей с гражданством Российской Федерации и применяется ко всем тарифам в классе Эконом на внутренних рейсах, выполняемых под кодом SU. Для специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и «плоские» тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки, – говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2024 года Аэрофлот и авиакомпания «Россия» перевезли более 1,3 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет на внутренних направлениях. По статистике, наибольшее количество детей летает из российских городов в Сочи и Калининград.

Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отметил проблему отказа авиакомпаний предоставлять 50% скидку на билеты для детей, ссылясь на специальные тарифы. Президент поручил правительству решить этот вопрос до 14 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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