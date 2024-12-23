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Рубль резко подорожал на фоне налогового периода

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Рубль в понедельник резко укрепился к юаню. Пара CNY/RUB установила недельный минимум около 13,64 руб. Доллар к рублю торгуется на уровне 101,61.

– Фактор налогового периода может выступать главной причиной сегодняшнего подорожания рубля. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 декабря, для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение, – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

Однако в среду данный фактор потеряет свою актуальность. В то же время спрос на инвалюту может оставаться повышенным из-за традиционного для конца года увеличения расходов госбюджета на федеральном и региональном уровнях, трат компаний, а также предпраздничного всплеска потребительской активности. В результате, скорее всего, рубль снова ослабнет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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