Рубль резко подорожал на фоне налогового периода

Рубль в понедельник резко укрепился к юаню. Пара CNY/RUB установила недельный минимум около 13,64 руб. Доллар к рублю торгуется на уровне 101,61.

– Фактор налогового периода может выступать главной причиной сегодняшнего подорожания рубля. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 декабря, для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение, – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

Однако в среду данный фактор потеряет свою актуальность. В то же время спрос на инвалюту может оставаться повышенным из-за традиционного для конца года увеличения расходов госбюджета на федеральном и региональном уровнях, трат компаний, а также предпраздничного всплеска потребительской активности. В результате, скорее всего, рубль снова ослабнет.