50% иркутян заявили, что в их компаниях нет программ заботы о здоровье сотрудников

Реже всего на это жалуются специалисты сфер «Нефть и газ», ИТ и «Финансовый сектор». Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

50% опрошенных работников Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, заявили, что в компаниях, где они трудоустроены, нет никаких программ заботы о здоровье сотрудников. В целом по России такой ответ дали 47% респондентов.

В разрезе профессиональных направлений чаще всего об отсутствии какой-либо системной поддержки говорили представители сфер «Услуги для населения» (72%) и «Розничная торговля» (64%), а реже всего на это жаловались специалисты сфер «Нефть и газ» (20%), ИТ (27%) и «Финансовый сектор» (31%).

Среди тех местных работников, кому доступны программы заботы, чаще всего называли программу ДМС (24%), в целом по стране таких – 28%. Чаще всего полисом добровольного медицинского страхования обеспечены сотрудники финансового сектора (59% из них подтвердили наличие такой программы на работе), нефтегазовой отрасли (57%), сферы информационных технологий (41%) и транспортно-логистического бизнеса (34%).

Еще 13% опрошенных сибиряков рассказали, что работодатель обеспечивает их путевками в санаторий, и это, кстати, почти в два раза чаще, чем в целом по стране (8%). Чаще всего на санаторно-курортное лечение могут рассчитывать работники компаний из отраслей «Нефть и газ» (40%), «Государственные организации» (24%) и «Металлургия, металлообработка» (17%).

На третьем месте среди популярных программ заботы, внедряемых в этом году в компаниях, компенсация или скидки на фитнес, а также собственный корпоративный спортзал (10% – в Сибири, 12% – в целом по РФ).

На четвертом месте – диспансеризация (9% – в Сибири, 11% – в целом по РФ), на пятом – корпоративные спортивные мероприятия (9% – в Сибири, 10% – в целом по РФ).

Реже всего работникам предлагают восстановление после травмы или тяжелой болезни, лечение в корпоративных клиниках, фрукты и овощи на работе, услуги телемедицины и программы правильного питания, здорового образа жизни.

Любопытно, что 4% опрошенных сибиряков заявили, что все перечисленные программы заботы о сотрудниках есть в их компаниях, и больше всего таких счастливчиков среди работников металлургических предприятий (7%).