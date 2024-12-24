Индекс лояльности покупателей дискаунтера «ХлебСоль» достиг десятилетнего максимума

Десять лет назад в Иркутске открылся первый дискаунтер «ХлебСоль». С тех пор сеть увеличилась до 283 магазинов, причем есть они не только в Приангарье, но и в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Каждый день в эти магазины приходят тысячи покупателей, ведь магазины удачно расположены и наполнены самым нужным ассортиментов по комфортным ценам. В этом году покупатели поставили отличную оценку «ХлебСоли», так называемый «Индекс лояльности покупателей» достиг рекордного уровня за все годы работы торговой сети.

О том, как менялись магазины «ХлебСоль» на протяжении этого времени, что интересного появилось на полках совсем недавно и как отметили первую круглую дату нам рассказали операционный директор сети дискаунтеров «ХлебСоль» Татьяна Петроченко и руководитель отдела развития продаж сети дискаунтеров «ХлебСоль» Анатолий Лобанович.

Народный формат

– Десять лет назад мы были практически не знакомы с понятием «дискаунтер» в отношении продуктового магазина. Однако за 10 лет торговая сеть «ХлебСоль» сумела показать, что это одна из самых удобных форм торговли. Магазины располагаются рядом с жилыми домами, небольшие по площади. Продукты свежие и выбор хороший, как раз то, что нужно, когда бежишь с работы домой. И, самое главное, все это по самым демократичным ценам. А сейчас это стало важным и для тех, кто тщательно рассчитывает свой семейный бюджет, – рассказала Татьяна Петроченко.

Баланс ассортимента и цен

Низкие цены являются ключевым драйвером лояльности к сети, но кроме цен важен правильный ассортимент.

– Ассортимент – это база, которая определяет успешность магазина, для покупателей и входит в топ-3 причин выбора того или иного места для покупок, – объясняет Анатолий Лобанович. – Мы постоянно работаем над тем, чтобы люди увидели на полках именно то, что им необходимо, оцениваем тренды рынка и отрасли, внимательно прислушиваемся и к тому, что говорят сами покупатели.

– За последние 4 года очень выросла доля фрешевых категорий товаров, – поясняет Татьяна Петроченко. – Это значит, что появляется все больше наименований свежих продуктов, в том числе и от местных производителей. Прежде всего это молоко и молочная продукция, мясо и курица, большой выбор свежих овощей и фруктов. В этом году мы активно развивали категорию горячая выпечка – свежевыпеченые слойки, пирожки, самса и др. Очень внимательно подошли к выбору поставщика, чтобы готовые изделия, которые допекаются уже в магазинах, были и красивыми, и вкусными. И мы уже увидели, что нашим покупателям эти изменения очень понравились.

– Поначалу формат дискаунтеров оценивался как магазины для самых экономных, – вспоминает Анатолий Лобанович. – Тогда средний возраст наших покупателей был 55-60 лет. Сейчас к нам приходят все новые покупатели, их средний возраст составляет 45 лет. Конечно, изменились и запросы, в том числе и по ассортименту, качеству обслуживания. Наша задача обеспечить соответствующий уровень. Очень многие сейчас стараются покупать выгодно, но и качеству уделяют самое пристальное внимание. И для понимания нашего покупателя, ожиданий, предпочтений специализированная компания проводит ежегодное исследование для сети. В 2024 году покупатели поставили самую высокую оценку за 10 лет.

Новые времена – новые технологии. Сегодня становятся все более популярными онлайн-продажи. Многие находят это удобным: заказал продукты в любимом магазине, и тебе их привезли домой.

– Доставка набирает обороты, доля онлайн-продаж постоянно растет, для нас это направление тоже находится в фокусе внимания. Прирост заказов ноября год к году составил 80% Мы сотрудничаем с одним из популярных агрегаторов, сейчас доставка есть в Иркутске и Ангарске, в следующем году будем расширять территории, – рассказал Анатолий Лобанович.

Место для роста

Изучая предпочтения покупателей, не последнее место отводится оценке работы персонала. В торговой сети «ХлебСоль» работает более 2500 сотрудников и существует собственная система подбора и обучения и подготовки кадров, которая дает хорошие возможности для личного роста каждого сотрудника.

– С радостью приглашаем студентов, подбирая для них удобный график, чтобы совмещать с учебой. Принимаем и пенсионеров, знаем, что это очень ответственные работники. Постарались максимально сократить и время от собеседования для выхода на работу, понимаем, что и для соискателей это имеет большой значение. Обучение происходит параллельно со стажировкой. Мы оцениваем индекс вовлеченности персонала и в этом году получили рекордные показатели по всей компании, – резюмировала Татьяна Петроченко.