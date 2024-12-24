Минфин отказался от льготной ипотеки для участников СВО: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно, что Мишустин вскоре проведет совещание по инфляции, Путин поручил доработать льготные кредитные программы, Минфин отклонил предложение о льготной ипотеке для участников СВО, а в Иркутской области студента сорвала крупный куш. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Льготные программы донастроят

В России состоялось совещание по экономическим вопросам. В его рамках президент Владимир Путин дал поручение донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их «на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения». Кроме того, он отметил важность анализа справедливости распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом.

Власти обсудят инфляцию

Премьер-министр Михаил Мишустин проведет отдельное обсуждение текущей ситуации с инфляцией в стране. Об этом он рассказал на оперативном совещании со своими заместителями. Кроме того, глава правительства отметил важность наращивания усилий по развитию промышленности, выпуску товаров и услуг на отечественных мощностях: это, по его мнению, должно стать основой для дальнейшего устойчивого развития страны. Также Мишустин подчеркнул необходимость сдерживать ценовые колебания на потребительские товары.

СВО-ипотеки пока не будет

Минфин РФ не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО. По данным ведомства, уже имеющиеся льготные программы привели к нарушениям пропорций на рынке ипотечного кредитования. Также продление и расширение их условий трансформировало инструмент льготной поддержки из точечной меры в массовый продукт. Это привело к отрицательным результатам, считает Минфин, поскольку не удалось достичь всех целей по повышению доступности жилья. В связи с этим вводить новый продукт пока не предполагается.

Иркутская студентка выиграла миллион

Ученица одного из иркутских вузов Екатерина Кутявина стала победительницей конкурсного трека «Делаю» в рамках всероссийского проекта «Твой Ход». Она представила образовательную программу «Понятно», направленную на формирование инклюзивной среды между глухими и слабослышащими людьми и студентами без нарушений слуха. Смелая идея принесла сибирячке награду – щедрый приз в 1 млн рублей.

Деньги в подарок аферистам

Жители Иркутской области продолжают отдавать крупные денежные суммы мошенникам. Накануне за три дня они перечислили преступникам почти 17 млн рублей. Сибиряки попались на старые и новые уловки: больше всего жертв доверились «брокерам», пожелав обогатиться на бирже. Таких было сразу пять человек. Деньги для «заработков» большинство граждан оформляли в кредит. Также люди доверились «агентам спецслужб», обещавшим спасение существующих сбережений.