Жительница Иркутской области выиграла 1 млн рублей

Студента из Иркутской области Екатерина Кутявина стала победительницей конкурсного трека «Делаю» в рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Ей вручили денежный приз, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Екатерина Кутявина представила образовательную программу «Понятно», направленную на формирование инклюзивной среды между глухими и слабослышащими людьми и студентами без нарушений слуха из ИрНИТУ и ИрГУПС. За смелую идею девушка получила 1 млн рублей.

В рамках проекта «Понятно» прошли подготовительные мастер-классы для студентов, на которых они узнали об истории русского жестового языка, особенностях жизни глухих и слабослышащих, а также о важности инклюзивного взаимодействия. Параллельно для людей с нарушением слуха были организованы мероприятия, помогающие развивать навыки в творческой, научной и общественной сферах. Итогом стал региональный фестиваль с участием партнеров, информационными стендами и творческими номерами на РЖЯ.

В треке «ПервопроХодец» в число победителей вошла София Беклемишева из ИГУ, она была награждена ценными призами от проекта «Твой Ход».

Награждение победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» состоялось в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2024».