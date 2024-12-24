Свыше тысячи жителей Приангарья позвонили за три дня на горячую линию по дифтарифам

Круглосуточную горячую линию по вопросам дифтарифов запустили накануне в Иркутской области. За три дня на нее поступило более 1 тысячи звонков, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Линия работает на базе Единого контакт-центра. Номер – 122, пункт голосового меню – 3. Звонки поступают со всей области, но основная их часть – от жителей Иркутского района – 42%, а также жителей города Иркутска – 22%.

Чаще всего, в 75% случаев, людей интересуют вопросы, связанные с документами, которые необходимо собрать и представить в энергоснабжающую организацию для расчетов платы за электричество с учетом расширенных границ диапазонов электропотребления. Также люди обращаются за разъяснениями, связанными с установленными тарифами и лимитами потребления.

Почти 80% жителей, обратившихся на горячую линию по вопросам дифтарифов, не имеют альтернативных источников отопления.

Напомним, ранее в Приангарье были расширены диапазоны потребления электроэнергии, введенные для всей страны, в связи с тем, что жители региона отапливают дома электрообогревателями. Сейчас ведутся подсчеты соответствующих домовладений и их фактических трат энергии. Это позволит произвести расчеты и в перспективы расшить границы потребления.