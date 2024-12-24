Сотрудники ИркАЗа организовали праздник для детей с особенностями развития

В преддверии Нового года заводчане посетили Комплексный центр социального обслуживания населения Шелеховского района. Здесь помогают семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации или воспитывают детей с особыми потребностями.

– Это уже стало доброй традицией – в преддверии праздников мы встречаемся с детками и их родителями в Комплексном центре. Стараемся найти время, чтобы подарить праздничное настроение и частичку тепла тем, кто нуждается в заботе и внимании, – Екатерина Видасьева, руководитель пресс-службы ИркАЗа, депутат Думы города Шелехова.

Сотрудники Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ провели для ребятишек мастер-класс по изготовлению своими руками елочной игрушки и организовали вместе с культурно-досуговым центром «Очаг» настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками.