Новости

Центр "Мой бизнес"
«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Все материалы сюжета

Туристический налог могут ввести в Иркутской области в 2025 году

Режим предлагается распространить не на весь регион, а на отдельные территории, например, на поселок Листвянка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Читайте также:

«Ольхон – это не Нью-Диснейленд». Эксперты – о колесе обозрения на острове
24 декабря 2024
Аэрофлот вводит 50% скидку на детские билеты по России
23 декабря 2024

Ожидается, что в 2025-м туристический налог введут 55 регионов. В большинстве из них он будет действовать в отдельных муниципалитетах, то есть не на всей территории, а в областных центрах, как, например, в Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, или популярных местах – в частности, в горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе, в Сочи в Краснодарском крае, в поселке Листвянка в Иркутской области.

По всему субъекту сбор введут на Алтае, Камчатке, в Карелии и Вологодской области.

Напомним, что за лето Иркутская область приняла около 800 тыс. человек. Это на 20% выше уровня прошлого года. Чаще всего путешественники приезжали в Иркутск, Байкальск и Листвянку. Далее следуют Большое Голоустное, Теплые озера, Ольхон и Малое Море, бухта Песчаная.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1468)


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес