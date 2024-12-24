Туристический налог могут ввести в Иркутской области в 2025 году

Режим предлагается распространить не на весь регион, а на отдельные территории, например, на поселок Листвянка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Ожидается, что в 2025-м туристический налог введут 55 регионов. В большинстве из них он будет действовать в отдельных муниципалитетах, то есть не на всей территории, а в областных центрах, как, например, в Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, или популярных местах – в частности, в горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе, в Сочи в Краснодарском крае, в поселке Листвянка в Иркутской области.

По всему субъекту сбор введут на Алтае, Камчатке, в Карелии и Вологодской области.

Напомним, что за лето Иркутская область приняла около 800 тыс. человек. Это на 20% выше уровня прошлого года. Чаще всего путешественники приезжали в Иркутск, Байкальск и Листвянку. Далее следуют Большое Голоустное, Теплые озера, Ольхон и Малое Море, бухта Песчаная.